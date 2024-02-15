Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, D.Ç. idaresindeki otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.Ç. idaresindeki 16 NGF 39 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü D.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.