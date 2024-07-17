Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İ.C. (27) idaresindeki 43 KV 075 plakalı otomobil, Akören Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ş.C. (56), F.C. (26), S.N.C. (5), M.T.C. (3) ve B.H.C. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.