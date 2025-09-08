Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Dinar ilçesinde M.A. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. (67) idaresindeki 32 HT 156 plakalı otomobil, ilçenin Yeşilyurt köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.A. (47), E.A. (16), N.K. (52), C.A. (65) ve Y.K. (28) Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
