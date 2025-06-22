Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

T.D. (41) idaresindeki 35 BFY 888 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuz beldesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile S.D. (39), N.D. (14), Ş.D. (19) ve İ.D. (61) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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