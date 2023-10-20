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Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.Ç, (48) idaresindeki 03 AAL 387 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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