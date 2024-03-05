Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, M.O. idaresindeki bir otomobil ile M.Y'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.