Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.T. (50) idaresindeki 64 KT 103 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında H.A'nın (66) kullandığı 26 FL 555 otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel