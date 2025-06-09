Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.T. (50) idaresindeki 64 KT 103 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında H.A'nın (66) kullandığı 26 FL 555 otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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