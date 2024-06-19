Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
O.K idaresindeki 34 DUZ 419 plakalı otomobil, ilçenin Suçıkan mevkisinde H.Ö'nün kullandığı 11 AY 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan M.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.