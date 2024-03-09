Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.A, (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.