Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
D.Y. (25) idaresindeki 34 KB 5760 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Demirçevre köyü yakınlarında V.K'nin kullandığı 34 FR 9796 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü D.Y. ile aynı araçta bulunan S.Y, (70) O.M.Y. (44) ile M.D.Y. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.