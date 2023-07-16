Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.