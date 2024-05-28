Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, V.T. idaresindeki bir otomobil ile Ç.Y'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.T. idaresindeki 03 AAV 136 plakalı otomobil, merkez Nuribey beldesi mevkisinde kavşaktan karşıya geçiş yapmaya çalışan Ç.Y'nin kullandığı 03 AD 437 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 03 AAV 136 plakalı otomobildeki G.T. ve T.T. hastanelere kaldırıldı.