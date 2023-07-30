Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, B.K. idaresindeki bir otomobil ile M.Ş. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.