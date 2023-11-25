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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar-Bolvadin Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar' da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar-Bolvadin Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E., yönetimindeki 07 ACV 959 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.H., kontrolündeki 03 ACL 919 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Y.E., ile H.E., D.E., yaralandı

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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