Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar' da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Asım İzmirli caddesi ile Kamil Miras caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y, kontrolündeki 03 ACG 309 plakalı otomobil ile S.G,, yönetimindeki 03 AEC 302 plakalı otomobil cadde de çarpıştı. Kazada sürücü S.G, ve A.D, D.Y, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR