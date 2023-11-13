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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.