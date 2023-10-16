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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı.