Afyonkarahisar'da Otomobil Börekçi Dükkanına Çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, bir bina altında börek satışı yapan iş yerinde hasara neden oldu.

Servet K. idaresindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, Ece Mahallesi Konak Caddesinde bir börekçi dükkanının kapısına çarptı, aracın bir kısmı içeri girdi.

Yaralananın olmadığı kazada, camların kırıldığı iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Servet K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılan otomobil ise otoparka götürüldü.