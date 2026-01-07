Haberler

Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çöp kamyonuna çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir belediye otobüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da belediyeye ait halk otobüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ö.S. idaresindeki 03 AAL 072 plakalı halk otobüsü, Örnekevler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda M.B'nin kullandığı 03 ABL 083 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Kazada, ön camı kırılan halk otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.K. (42), N.O.K. (39), Z.R. (33), R.A. (29) ve Z.K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
