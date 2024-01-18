Afyonkarahisar'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan kontrolde otobüste 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ilçede otobüs içerisinde kontrol yapıldı.
Yapılan kontrolde üst aramasında, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli G.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.