Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

C.Ç, (59) idaresindeki 34 FY 6944 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 16 ABT 030 plakalı otobüse çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ç, (34), Y.Ç, (11), A.Ç. (10) ile M.Ç. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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