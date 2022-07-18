Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. C.Ç, (59) idaresindeki 34 FY 6944 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 16 ABT 030 plakalı otobüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ç, (34), Y.Ç, (11), A.Ç. (10) ile M.Ç. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.