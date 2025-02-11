Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ön seçimde yokum' diyen Yavaş'tan ikili aday formülü

Toplantıya Yavaş'ın masaya getirdiği formül damga vurdu
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Afyonkarahisar'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir yolcu otobüsü, mermer yüklü bir tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri intikal etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
img

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
img

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

Hamas'ın esir takası kararı sonrası İsrail'den yeni hamle
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.