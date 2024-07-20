Afyonkarahisar'da Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
O.A, (50) idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.