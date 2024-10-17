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Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Özdemir K. (59) yönetimindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Kazada yaralanan muavin İ.G., tedaviye alındığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, diğer 17 yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası otobüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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