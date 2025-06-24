Afyonkarahisar'da Otobüs Tıra Çarptı: 24 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü yem yüklü tıra çarptı, kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yem yüklü tıra çarptığı kazada 24 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, 24 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç hasarlı kazaya karıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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