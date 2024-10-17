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Afyonkarahisar'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, 3'ünün durumu ağır olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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