Afyonkarahisar'da oto tamir dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Güvenevler Mahallesi'ndeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 14 yaşındaki B.A. yaralandı. Yangın, sobaya yanıcı madde atılması sonucu başladı ve hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Afyonkarahisar'da oto tamir dükkanında çıkan yangında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Güvenevler Mahallesi'ndeki oto tamir dükkanında sobaya yanıcı madde atılması sonrası parlama meydana geldi.

Çıkan yangında B.A'nın (14) vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
