Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da ormanda kaçak ağaç kesen kişiye işlem yapıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesen kişiye cezai işlem uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanda kaçak ağaç kesen kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilhisar Yaylası'ndaki ormanlık alanda yaptığı çalışmada, R.T'yi ağaç keserken suç üstü yakaladı.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince, R.T'ye "Orman Kanununa Muhalefet"ten 2 bin lira ceza kesildi.

R.T'nin kestiği ağaçlara da el konuldu.??????????????

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, Hocalar, Güncel, Haberler

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