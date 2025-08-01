Afyonkarahisar'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Yasaklar Getirildi

Afyonkarahisar'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanılması 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında düzenlenen 2025 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda orman yangınlarıyla mücadele için bir dizi tedbir alındığı, bu çerçevede 15 Haziran-15 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bunlara ilaveten yeni tedbirler alındığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, akaryakıt istasyonları ve diğer ilgili işletmelerden bidon, şişe ve benzeri kaplarla açıktan benzin, mazot ve gaz gibi yakıt satışları 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerince denetimler aralıksız sürdürülecek. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9, 11 ve 66. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Emre Aykırı Davranış' başlıklı 32. maddesi kapsamında yasal işlem yapılacak."