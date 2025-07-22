Afyonkarahisar'da Orman Yangını Nedeniyle Bir Köy Tahliye Edildi

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Nedeniyle Bir Köy Tahliye Edildi
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi arasında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'a yöneldi. Sarıcaova köyü tahliye edilirken, yangınla mücadele için havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle komşu il olan Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için helikopter ve uçaklar havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünün tahliye edildiğini açıkladı. Jandarma ekiplerinin de yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlattığını kaydeden Vali Aksoy, "Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir tespit elde edemedik ama gerekli incelemeler devam etmektedir. Yangın, Afyonkarahisar ilimizin Sarıcaova Mahallesi'ne ilerlemektedir. Afyonkarahisar Valimiz ile görüşerek, o mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlamıştır. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak ve tamamen söndürmektir. Müdahale hem havadan hem karadan devam ediyor. Yaklaşık 60 hektar civarında bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz" diye konuştu. Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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