Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'ın Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangına müdahale için 5 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi seferber oldu. Alevlerin yayılması bir saatlik çalışmalar sonucunda engellendi.

YANGIN, AFYONKARAHİSAR'A SIÇRADI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle tedbir amacıyla boşaltılan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarındaki ağaçlara sıçradı. Kısa sürede insan boyunu aşan alevlerin görüldüğü köyde, yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında büyüyen alevlerin yayılması yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından engellendi. Güvenlik nedeniyle tahliye edilen Sarıcaova köyünde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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