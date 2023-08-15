Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında zarar gören ağaçlar için soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkeze bağı Çatkuyu ile Olucak köyleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun uğraş verdi. Yangında ardıç ve meşe ağaçları zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan müdahale sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR