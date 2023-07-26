Afyonkarahisar'da orman yangını kontrol altına alındı
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Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 dönüme yakın alan zarar gördü.
Afyonkarahisar'da orman yangını (2)
Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Arazözler, itfaiye araçları ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangında 40 dönüme yakın alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel