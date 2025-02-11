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Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına 46 itfaiye aracı ve diğer destek ekipleriyle müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay yerine sevk edilen 46 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD'a ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale ediliyor.

Olay yerinde 2 ambulans ve 6 sağlık personeli tedbir amaçlı bekletiliyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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