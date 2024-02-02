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Afyonkarahisar'da Okullardaki Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısı

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, ilkokul ve ortaokullarda yetenek taramaları ve geleneksel çocuk oyunlarının önemini vurguladığı bir toplantıya katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da gençlerin yeteneklerinin taranacağını ve geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacaklarını belirtti. Toplantıda sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, "Okullardaki Yetenek Taraması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Omurga Sağlığı" üzerine yapılan toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda yetenek taramalarının ve geleneksel çocuk oyunlarının önemli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da merkez ve ilçelerdeki gençlerin yeteneklerinin taranacağını, geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacaklarını ifade etti.

Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammed Doğan da toplantıda, sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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