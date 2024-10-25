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Afyonkarahisar'da Okul Servisi ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü

Afyonkarahisar'da Okul Servisi ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan biri de hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler köy meydanında düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Çimen (45) de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi.

Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Bu kişilerin otomobille tarlaya pancar hasadına gittikleri öğrenildi.

Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, dün, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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