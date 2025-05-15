Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" düzenlendi

Afyonkarahisar'da
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Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki programın açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin önümüzdeki yıllara bereketli bir zemin oluşturmasını temenni etti.

Öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayalı informel bir program olduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin kendi rıza ve istekleriyle katılarak görgülerinin, bilgilerinin ve kültürlerinin gelişmesine vesile olacak bir program. Bu noktada bunu sağlamanın en güzel ve kolay yolunun da öğretmeni kendi bulunduğu ortamın dışına çıkararak bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu da her şehrimizde önemsiyoruz. Bu anlamda öğretmen akademileri, öğretmenimizi kendi çevresi ve rutinleri dışına çıkararak değerlerimizi oluşturan mekanlar ve insanlarla temas ettirmektir."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar'da öğretmen akademilerine gastronomi alanının da eklenebileceğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin hazırladığı etkinlikler sunuldu, plaket takdimi yapıldı.

Programa, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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