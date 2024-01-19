Afyonkarahisar'da Öğrencilerin Karnelerinde Karekod Uygulaması
Afyonkarahisar'da Kocatepe İlkokulu'nda öğrencilerin karneleri karekodlu olarak verildi. Karnelerini cep telefonlarıyla okutan veli ve öğrenciler, tatil mesajıyla karşılaştı.
Afyonkarahisar'da bir okulda öğrencilerin karnelerinde karekod uygulaması kullanıldı.
Yaklaşık 140 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentteki, Kocatepe İlkokulu'nda öğrenciler karnelerini karekodlu aldı.
Cep telefonuyla karnelerdeki karekodu okutan veli ve öğrenciler, Okul Müdürü Anıl Yuvka ile rehberlik servisinin tatil mesajıyla karşılaştı.
Okula ait internet sitesinde açılan mesajda, öğrenci ve velilere yarıyıl tavsiyesinde bulunuldu.