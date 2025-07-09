Afyonkarahisar'da Ofiste Yılan Panik Yaratıldı

Afyonkarahisar'da Ofiste Yılan Panik Yaratıldı
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Afyonkarahisar'da bir ofise giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Yılanın ofiste görülmesi üzerine, personel acil yardım çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar'da ofise giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Ataköy Mahallesi'ndeki müstakil tek katlı ofiste yılan gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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