Afyonkarahisar'da Narkotik Polisi Meslektaşlarına Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi

Afyonkarahisar'da Narkotik polisi, meslektaşlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdi. Eğitim çalışmasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele yöntemlerini anlattı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.