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Afyonkarahisar'da Narkotik Polisi Meslektaşlarına Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi

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Afyonkarahisar'da Narkotik polisi, meslektaşlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdi. Eğitim çalışmasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele yöntemlerini anlattı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi meslektaşlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdi.

Eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı toplantında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele yapılması gerekenleri anlattı. Eğitim çalışmasında narkotik polisi meslektaşlarına UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmede de bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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