Afyonkarahisar'da Narkotik Operasyonunda 650 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından takibe alınan bir şahıs, izlendiğini fark edince kaçmaya çalışırken elinden attığı çanta içerisinde yaklaşık 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayın adından şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından takibe alınan bir şahıs, izlendiğini fark edince kaçmaya çalışırken elinden attığı çanta içerisinde yaklaşık 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsı takibe aldı. İzlendiğini fark eden şahıs bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şahıs elindeki çantayı atarak kurtulmaya çalışsa da bundan başarılı olamadı. Birkaç dakika süren kovalamaca sonrası şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yapıla kimlik sorgulamasında şahsın isminin Y.K. olduğu belirlenirken, şahsın attığı çanta içerisinde ve yapılan üst aramasında 228,94 gram metamfetamin, 380,90 gram bonzai ve 27 bin 200 içimlik bonzai emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olayın adından şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR