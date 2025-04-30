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Afyonkarahisar'da Narkotik Köpeği Zeyna Uyuşturucu Buldu

Afyonkarahisar'da Narkotik Köpeği Zeyna Uyuşturucu Buldu
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Afyonkarahisar'da bir araca gizlenen 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, özel eğitimli narkotik köpeği Zeyna tarafından bulundu. Araçtaki 3 kişi tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da bir araca gizlenen 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeyi özel eğitimli narkotik köpeği 'Zeyna' buldu. Araçtaki 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği Zeyna eşliğinde yapılan aramada, aracın torpidonun altına gizlenmiş 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç. 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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