Afyonkarahisar'da Narkotik Köpeği Zeyna Uyuşturucu Buldu

AFYONKARAHİSAR'da bir araca gizlenen 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeyi özel eğitimli narkotik köpeği 'Zeyna' buldu. Araçtaki 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği Zeyna eşliğinde yapılan aramada, aracın torpidonun altına gizlenmiş 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç. 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, -