Afyonkarahisar'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Dinar ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedaviye alındı.

Dikici köyündeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
