Afyonkarahisar'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Dinar ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedaviye alındı.
Dikici köyündeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel