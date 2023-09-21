Afyonkarahisar'da Musluk Bataryası ve Malzemeleri Çalındı

Afyonkarahisar'da bir depoda bulunan musluk bataryası ve tesisat malzemeleri çalındı. Polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da polis, inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda 685 bin lira değerinde olduğu öne sürülen musluk bataryası ve malzemelerinin çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde Turgut Aka'ya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce musluk bataryası ve tesisat malzemeleri çalındı.

Depoda malzemelerinin olmadığını fark eden Aka, Sahipata Polis Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Aka, gazetecilere, sürekli bulunmadığı deposuna siparişler üzerine gittiğini söyledi.

Sipariş üzerine gittiği depoda yüklü miktardaki banyo ve mutfaklara takılan musluk bataryası ve metal malzemelerinin çalındığını fark ettiğini dile getiren Aka şöyle konuştu:

"Depomdan çalınanlar ağırlıkla metal tesisat malzemeleri. Piyasa değeri de yaklaşık 685 bin lira. Polis burada gerekli çalışmaları yaptı ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Çalınan malzemeler için Afyonkarahisar halkından duyarlı olmasını bekliyoruz. Tesisat malzemesi ve musluk bataryası alacaklardan ikinci el, çıkma gibi satış olursa polise bilgi vermelerini rica ediyoruz."