Afyonkarahisar'da Muhtar, İhtiyaç Sahipleri İçin 'Askıda Ekmek' Uygulaması Başlattı

Afyonkarahisar'da bir muhtar, ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" uygulaması başlattı.

Dörtyol Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyıldız, mahalle sakinlerinin teşvikiyle askıda ekmek uygulaması yapmaya karar verdi.

Hurdalıktan temin ettiği bir simit arabasının bakımlarını yaptığını aktaran Akyıldız, şunları kaydetti:

"Mahallemizde büyüklerimiz bize askıda ekmek uygulaması yapmamız için öneride bulundu. Bizde bu talebi bir hafta içerisinde olgunlaştırdık. Temin ettiğimiz simit arabasının bakımını yaptık. Bugünde içerisini ekmekle doldurduk. Mahallemizde ihtiyaç sahibi olan herkes, buradan alabilir. Yine, burada isteyen herkes ekmek de bırakabilir."

Akyıldız, hayırsevere mahalle sakinlerinden ihtiyaç sahiplerini desteklemelerini talep etti.