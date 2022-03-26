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AFYONKARAHİSAR - Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da fotoğraf sergisi açıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da fotoğraf sergisi açıldı.

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Cemil Çoker, Zafer Meydanı'nda Alperen Ocakları İl Başkanlığınca düzenlenen serginin açılışında, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aradan geçen 13 yılda acılarının hiç azalmadığını aktaran Çoker, "Genel başkanımızın ve o gün onunla beraber şehit olan tüm vatandaşlarımızın acısını hala taptaze yüreğimizde hissediyoruz."dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir devlet adamı olduğunu ifade etti.

Programda, Kuran-ı Kerim okundu, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR - Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR - Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR - Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Güncel, Haberler

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