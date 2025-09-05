Afyonkarahisar'da 25 Şehit Asker Dualarla Anıldı

AFYONKARAHİSAR'da 13 yıl önce mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 25 asker dualarla anıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen, 25 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı patlamanın 13'üncü yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Patlamanın yaşandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda basına kapalı gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, milletvekilleri ve şehit aileleri katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, anıta karanfil bırakılması ve yemek ikramıyla sona erdi.