Haberler

Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı

Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

Kışlada basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.