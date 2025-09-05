Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı
Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.
Kışlada basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.
Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel