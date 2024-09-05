Afyonkarahisar'da 25 Şehit Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi
Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda 2012 yılında meydana gelen mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker için anma töreni gerçekleştirildi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar yapıldı. Şehit yakınları, mezarlara karanfil bırakarak anma programına katıldılar. Programa şehit aileleri, gaziler ve il protokolü katıldı.
Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.
Kışlada basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.
Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.
Şehit aileleri törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.
Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, acılarını halen yaşadıklarını kaydetti.
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