Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri Uygulama Yaptı

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri kentte uygulama ve denetim yaparken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 42 mermi ele geçirildi. Ayrıca, Şuhut'ta meydana gelen kamyonet-traktör çarpışmasında 2 kişi yaralandı.