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Afyonkarahisar'da Motosikletin Yayaya Çarptığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Motosikletin Yayaya Çarptığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S.S., idaresindeki 03 AER idaresindeki motosiklet yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklette sürücü O.S.S. ve yolcu olarak bulunan E.Ç. ve aracın çarptığı G.Y., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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